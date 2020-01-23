مصر تحولت لواحة أمن.. 13 رسالة من السيسي للمصريين في عيد الشرطة

كتب- محمد نصار:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، احتفالية عيد الشرطة المصرية، بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.

وينشر مصراوي 13 رسالة من السيسي للمصريين ورجال الشرطة على النحو التالي:

- القيم المصرية الوطنية تعرضت خلال السنوات الماضية لمحاولات مستمية من قبل أهل الشر ومن يعاونهم للقفز عليها طمعًا في تنفيذ مخططاتهم الخبيثة في القضاء على أسس ومبادي الدولة الوطنية.

- الاحتفال بعيد الشرطة مناسبة وطنية لجميع المصريين وليس رجال الشرطة فقط.

- ذكرى عيد الشرطة تمتزج فيه مشاعر الفخر بتضحيات رجال هانت عليهم أنفسهم ولم يهن عليهم وطنهم فقاتلوا دفاعًا عن شرف الوطن وإعلاءً لقيمته العليا التي سكنت داخل نفوسهم واستقرت داخل ضمائرهم.

- يتنامى لدينا إحساس بأن جينات الصمود متأصلة ومتوطنة تنبت بها الأرض المصرية الطيبة أجيال وراء أجيال.

- الملحمة التي سطرها رجال الشرطة البواسل ستبقى محفورة في وجدان وعقول الشرطة وأبناء هذه الهيئة الوطنية الموقرة.

- الله يسخر دائمًا لهذا الوطن من أبنائه من يقف حائلًا أمام الطامعين.

- يتواكب اليوم مع ذكرى ثورة 25 يناير بمطالبها النبيلة لتحقيق سبل العيش الكريم.

- لا يفوتني أن أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لأبناء شعب مصر في هذه المناسبة الغالية متطلعين لاستكمال مسيرة التنمية.

- نمضي لبناء الدولة الحديثة التي يسودها العدل وتعلو فيها قيمة الإنسان المصري.

- تحية لكل إمرأة حافظت على بيتها وتحية لكل رجل واجه الشدائد والمحن وتحية لشباب مصر الواعد وقود الوطن.

- التاريخ سيتوقف طويلًا بإعجاب أمام التجربة المصرية النابعة من عزيمة شعب مصر الذي أدرك أن مستقبله لن يبنيه غيره فصبر وتحمل أوضاع إصلاح اقتصادي غير مسبوقة لكنه مضى رافعًا شعار نكون أو لا نكون.

- رأى العالم أجمع كيف تحولت مصر إلى واحة من الأمن والاستقرار في فترة قصيرة.

- أعضاء هيئة الشرطة ما تخوضونه من حرب شرسة بالتعاون مع القوات المسلحة ضد الإرهاب الأسود سيظل محل تقدير واعتزاز مني ومن شعب مصر العظيم

ويشارك في الاحتفالية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.

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