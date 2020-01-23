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قبل توقيع روايته "إعلان عن قلب وحيد".. وفاة كاتب شاب بمعرض الكتاب

02:38 م الخميس 23 يناير 2020
قبل توقيع روايته "إعلان عن قلب وحيد".. وفاة كاتب شاب بمعرض الكتاب

الكاتب محمد خليفة

كتب- محمد نصار:

توفي منذ قليل، الكاتب الصحفي الشاب محمد حسن خليفة، أثناء تجوله في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، والذي افتتح أبوابه للجمهور اليوم الخميس.

وسقط خليفة مغشيًا عليه أثناء شراء بعض الكتب بالمعرض، قبل وقت قصير من توقيعه مجموعته القصصية بعنوان "إعلان عن قلب وحيد".

وأسرعت إدارة المعرض لإسعافه، لكنه توفي في المستشفى الجوي فور وصوله، ولم يكشف الأطباء عن أسباب الوفاة حتى الآن.

يذكر أن محمد حسن خليفة كان يكتب مقالات في عدة صحف عربية في الثقافة والفن والأدب والشأن المصري.

محمد خليفة وفاة محمد خليفة معرض الكتاب

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