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"بلاك كوبرا وقوات الدعم".. عرض فيلم المهمة في حفل عيد الشرطة

01:20 م الخميس 23 يناير 2020
"بلاك كوبرا وقوات الدعم".. عرض فيلم المهمة في حفل عيد الشرطة

الرئيس السيسي

كتب- محمد نصار ومحمد خميس:

شهدت احتفالية عيد الشرطة المصرية، بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، عرض فيلم تسجيلي بعنوان (المهمة)، والذي يعكس المحاكاة الواقعية لدور وطني يقوم به مجموعة من أبطال قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، الذين يستمدون قوتهم في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة من قوة الحق، ويبذلون من أجل هذا ليس من حياتهم فحسب بل حياتهم نفسها لينالوا شرف الدفاع عن أمان المواطن وأمن الوطن.

وتناول الفيلم مجموعة (البلاك كوبرا) وقوات الدعم، لمتابعة ورصد القيادات الإرهابية التي تقوم بالتخطيط لعمليات إرهابية وتفخيخ الأماكن الحيوية، والتي أودت بحياة المدنيين، وكيفية القبض على تلك القيادات والقضاء عليها.

وأشاد الفيلم بأداء قوات مكافحة الإرهاب وقدراتهم الخاصة وبطولاتهم العظيمة في القضاء علي العناصر الإرهابية والاستشهاد في سبيل الله والوطن.

حفل عيد الشرطة عيد الشرطة 25 يناير أكاديمية الشرطة فيلم تسجيلي

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