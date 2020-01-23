وزير الداخلية: آفة الإرهاب لن تنتهي.. وعلينا مواصلة اليقظة

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن معركة الإسماعيلية كانت ملحمة كفاح ونضال للشرطة المصرية، مؤكدًا: "اليوم نستقبل هذه الذكرى الوطنية الخالدة وأثبتت الأحداث رشد رؤيتكم سيادة الرئيس فعصفت التطورات الدولية بأوطان كانت مستقرة وضاعت بسببها سيادة دول".

وأضاف توفيق، خلال احتفالية عيد الشرطة المصرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس: "تضاعفت مخطار الإرهاب وفي مواجهة كل هذه المخاطر كان الوضع الأمني المتميز لمصر ولايزال تجسيدًا لموقف دولة وقرار قيادتها وإرادة شعبها وحصادًا لتضحيات رجال الشرطة الأوفيا".

وتابع وزير الداخلية: "آفة الإرهاب لن تنتهي والأمر يتطلب استمرار اليقظة والجهد للتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو المساس بالشعب المصري العظيم، وستظل السياسة الأمنية تعمل بقوة لتحقيق المزيد من الكفاءة في الآداء وتطوير الإجراءات الوقائية والاحترازية لضحد الإجرائات الخبيئة والمستمرة لجماعة الإخوان الإرهابية للنيل من اسقرار الدولة المصرية في ظل عوامل متداخلة لمناخ إقليمي يسوده الاضطراب والعنف".

وأكد أنه وسط كل هذه التحديات استطاعت الجهود الأمنية تحقيق المواجهة الحاسمة لكافة صور الجريمة الجنائية من خلال التقنيات الحديثة في مجال كشف الجرائم وجمع المعلومات وتطويعها لدعم خيرات ومهارات رجال الشرطة، وكان حصاد ذلك فرض الأمن في الشارع المصري وخفض معدلات الجريمة وضبط عدد أكبر من البؤر الإجرامية والتشكيلات الإرهابية.

وأشار الوزير، إلى حرص الداخلية على التوسع في استخدام تطبيقات علوم الحاسب الآلي بهدف تطوير واستكمال قاعدة البيانت والمعلومات توافقًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي في كافة المجالات.