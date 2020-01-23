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رئيس النواب يهنيء وزير الداخلية بعيد الشرطة

10:32 ص الخميس 23 يناير 2020
رئيس النواب يهنيء وزير الداخلية بعيد الشرطة

الدكتور علي عبد العال

كتبت- ميرا إبراهيم:

بعث الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة ذكرى عيد الشرطة، لتهنئته بحلول عيد الشرطة.

وقل في البرقية: "يطيب لنا ونحن نحتفي بذكرى حلول عيد الشرطة في الخامس والعشرين من يناير أن نهديكم وهيئة الشرطة خالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية التي نتذكر فيها شهداء الواجب من رجال الشرطة الذين دفعوا أرواحهم ثمناً لحماية ثرى الوطن المقدس ضد المحتل الإنجليزى الغاشم".

وأضاف: "لا يزال عطاؤهم موصولاً في تأمين الجبهة الداخلية بوقفتهم البطولية مع جيش الشعب ضد فئة ضالة أرادت اختطاف هوية الوطن وتفتيت نسيجه، وجهودهم التي يقدرها شعب مصر العظيم في تعقب صور الجريمة لنحيا نحن، ونبنى مستقبلاً أفضل للقادم من الأجيال".

وتابع: "لقد أقسم كل فرد من رجال شرطتنا البواسل أن يقدموا أرواحهم الزكية فداء للوطن وترابه المقدس، فكانوا عند قسمهم أوفياء، يتصدون لكل من يريد النيل من استقرار الوطن وأمنه، يسدون عنا مطالع الفتن ويحمون الوحدة الوطنية، لتحيا مصر آمنة مستقرة".

علي عبد العال وزير الداخلية عيد الشرطة محمود توفيق

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