حدث ليلاً| مصر تبدأ مواجهة الفيروس الغامض.. وتطورات مفاوضات سد النهضة

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على لاصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مصر تبدأ مواجهة "الفيروس الغامض": فحص ركاب الصين.. وطوارئ بالمطارات

بدأت إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ اجراءات جديدة مع الركاب القادمين من الصين، بعد إعلان الصين وفاة ستة أشخاص على الأقل حتى الآن بعد إصابتهم بفيروس جديد غامض، مع تسجيل 300 إصابة.

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وزير التعليم: "طالب سرق واي فاي المدرسة علشان محدش يمتحن"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الامتحانات الإلكترونية قضت على التسريب وقللت نسبة الغش بشكل كبير.

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"الري" تكشف عن آخر تطورات مفاوضات "سد النهضة"

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن آخر المستجدات التي تمت بشأن ملف سد النهضة هو الاجتماع الذي عُقد في واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري.

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"افتتاحه عيد لنا"..رئيس الهيئة العامة للكتاب يكشف عن تفاصيل أول أيام المعرض

قال هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: "أهنئ مصر كلها بافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، ونعتبر الافتتاح عيدًا لينا، ونقول كل سنة وأنتم طيبون للمصريين كلهم".

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"التصميمات خلصت".. رئيس العاصمة الإدارية يكشف تفاصيل بدء بناء مبنى مجلس الشيوخ

قال اللواء أحد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، إن تعليمات صدرت للشركة بتنفيذ مبنى لمجلس الشيوخ في العاصمة الإدارية، مؤكدا انتهاء التصميميات الخاصة بالمبنى.

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​الزراعة تكشف حقيقة توقف روسيا عن تصدير القمح لمصر

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر لم تتلق أي اخطار يفيد توقف روسيا عن تصدير القمح إلى مصر، مشيراً إلى أن روسيا حصلت على مناقصتين لشحن أكثر من شحنة في فبراير ومارس القادمين.

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"مُزيل العرق بريء من السرطان".. هاني الناظر يكشف عن الوسيلة الآمنة

قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، إن "الشَّبة" (البُدرة) وسيلة فعالة وآمنة للتخلص من العرق، وليس لها أي آثار جانبية في حال تم استخدامها دون أية إضافات جانبية.

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مجلس الشيوخ يبدأ مناقشاته لمحاكمة ترامب سعيًا لعزله

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، مناقشاته في العمق في إطار المحاكمة التاريخية الهادفة إلى عزل الرئيس دونالد ترامب وذلك عبر مرافعة الإدعاء، حسبما ذكرت "فرانس برس" الفرنسية.

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أول تعليق فلسطيني على المشادة الكلامية بين ماكرون وشرطة الاحتلال

علق السفير الفلسطيني لدى فرنسا، سلمان الهرفي، على مشاجرة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع الشرطة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، في مدينة القدس المحتلة.

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رئيس الجزائر: مشكلة ليبيا هي الحرب بالوكالة وبسط النفوذ

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن سلم ليبيا من سلم الجزائر، مبرزا أن مشكلة هذا البلد تكمن في "الحرب بالوكالة وبسط النفوذ".

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البنتاجون: الميليشيات الموالية لإيران أكثر خطرًا من "داعش"

أكد نائب قائد عمليات دول التحالف في الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، أليكس جرينكويتش، أن الميليشيات المسلحة المدعومة من طهران أصبحت تشكل خطرا أكبر من تنظيم داعش الإرهابي.

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وزيرة خارجية السودان: متفاءلة بإنجاز اتفاق شامل حول سد النهضة

عبرت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبدالله، عن تفاؤلها بأن تصل بلادها ومصر وأثيوبيا، إلى إنجاز اتفاق شامل حول سد النهضة.

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