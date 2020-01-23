اطلاع الرئيس على ملف "سد النهضة" وافتتاح معرض الكتاب أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، اطلاع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس على الموقف التفاوضي فيما يخص ملف "سد النهضة"، وتوجيهه بمواصلة العمل على الحفاظ على حقوق مصر المائية لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة، كما اهتمت بعدد من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "السيسي: العمل مستمر للحفاظ على حقوق مصر المائية"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اطلع أمس على الموقف التفاوضي فيما يخص ملف سد النهضة، في إطار الرعاية الأمريكية للمفاوضات الثلاثية.

كما استعرض الرئيس - خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وسامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وعباس كامل رئيس المخابرات العامة - الموقف المصري ومحدداته وثوابته في هذا الخصوص؛ حيث وجه الرئيس بمواصلة العمل على الحفاظ على حقوق مصر المائية لمصلحة الأجيال الحالية والمقبلة.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الاجتماع تناول تطورات مفاوضات سد النهضة؛ خاصة في ظل الاستعدادات الحالية لإجراء الجولة المقبلة من الاجتماعات خلال الشهر الحالي بواشنطن لبلورة اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد.

على جانب آخر، تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات بشأن الإجراءات الجاري اتخاذها لمكافحة الإرهاب في إطار حماية حدود الدولة وتأمينها، بالإضافة إلى مستجدات عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة.

وتحت عنوان "مدبولي يفتتح معرض الكتاب وسط مشاركة عربية وأفريقية واسعة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن معرض القاهرة الدولي للكتاب أصبح أحد أهم الفعاليات الثقافية في المنطقة بوجه عام، مشيدا بالتنظيم عالي المستوى للمعرض هذا العام وبزيادة المشاركة من مختلف العارضين ودور النشر، علاوة على المشاركة الفعالة من الدول العربية والأفريقية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال افتتاح مدبولي أمس، برفقة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة 51 للمعرض والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار "مصر أفريقيا .. ثقافة التنوع" وتستمر حتى 4 فبراير المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ولفتت إلى أن القوات المسلحة تشارك بجناحها السنوي للكتب والمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بالمعرض، وذلك في إطار نشر العلوم والمعرفة العسكرية والمدنية من خلال إصدارات القوات المسلحة التي تتناول التاريخ العسكري المصري العريق.

وفي صفحتها الأولى أيضا، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه في إطار جهود الكشف عن المخططات العدائية لتنظيم الإخوان الإرهابي تمكن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من تحديد عدد من عناصر حركة "حسم" الإرهابية الموجودين بتركيا وضبط عدد آخر داخل البلاد لقيامهم بإعداد مخطط يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، وذلك من خلال تكليف عناصر التنظيم الإرهابي داخل مصر بتكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة وإيجاد حالة من الاحتقان الشعبي، بالإضافة إلى إنشاء صفحات إلكترونية لاستقطاب العناصر المتأثرة بتلك الدعوات وضمهم لمجموعات سرية لاستخدامهم في أعمال الشغب والقيام بأعمال تخريبية وتنظيم التظاهرات وتعطيل حركة المواصلات.

كما استهدف مخطط الجماعة الإرهابية تكليف عناصر اللجان الإعلامية بإعداد لقاءات ميدانية مصورة يتم تحريفها وإرسالها للقنوات الفضائية الموالية للتنظيم لإذاعتها ونشر الأخبار الكاذبة والشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتكليف عناصر حركة "حسم" المسلحة بتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية تستهدف المنشآت المهمة ودور العبادة؛ حيث تمكنوا من استهداف اثنين من الخفراء ومواطن من كفر الحصافة بمركز طوخ، كما استحدث أعضاء التنظيم وسائل لتهريب الأموال من الخارج ونقلها لعناصره بالداخل عبر شركات تجارية يتم استخدامها كواجهة لنشاط التنظيم الإرهابي.

وأضافت "الأهرام" أن قطاع الأمن الوطني تمكن من تحديد القائمين على ذلك المخطط والموجودين بتركيا وأبرزهم 7 شخصيات، كما تم تحديد المجموعات الإلكترونية التي تضطلع بعمليات الاستقطاب والإعداد للقيام بأعمال الشغب وتخريب المنشآت، وتم ضبط عدد من العناصر وبحوزتهم كميات من الأسلحة النارية والطلقات، كما تم ضبط عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابي.

وتحت عنوان "انطلاق التدريب المصري – السعودي مرجان -16"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي "مرجان -16"، انطلقت بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية.

وأوضحت الصحيفة أن التدريب، الذي يستمر لعدة أيام، يتضمن العديد من المحاضرات النظرية والمؤتمرات التدريبية، وتنظيم معرض لتقديم الأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب، كذلك تنفيذ العديد من البيانات العملية والأنشطة؛ منها تنفيذ عدة رمايات تكتيكية للقوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين بمختلف الأسلحة الصغيرة، وكذا تنفيذ إغارة على هدف ساحلي بالذخيرة الحية باشتراك جماعات القناصة.

ولفتت "الجمهورية" إلى أن التدريب يهدف إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والسعودي بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات اللبحرية لكلا البلدين الشقيقين، والتعرف على أحدث نظم التسليح البحري المستخدمة على المستوى الإقليمي.

وعن اجتماع مجلس الوزراء أمس، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال إن الاحتفالية الكبرى في أسوان تحت عنوان "الوفاء بالوعد" لتسليم التعويضات لأهالي النوبة جاءت وفاء لوعد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعويض من لم يتم تعويضه ممن أضيروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي وسيتم استكمال المرحلة الثانية من التعويضات.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية استعرضت الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، وقالت إنها تهدف لتوزيع جميع الاستثمارات على المحافظات وتفادي أي استثمارات غير موزعة وروعيت المحافظات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال التوسع في برامج الحماية مع توجيه حجم كبير من الاستثمارات لـ500 قرية الأكثر احتياجا في 7 محافظات.

وتحت عنوان "الانتهاء من مشروع قانون الجمارك الجديد"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن رئيس مصلحة الجمارك السيد نجم، أكد أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الجمارك الجديد تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب، موضحا أن القانون يجمع بين العمل بأحدث المعايير العالمية وقواعد منظمة التجارة العالمية ومبادئ "الجات" وبين أحكام الرقابة وتحصيل حقوق الخزانة العامة.

وأشار نجم - خلال كلمته أمس أمام لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة التجارية برئاسة حسين حجازي - إلى أن القانون استحدث مبدأ تقسيط الجمرك على المعدات والآلات المستوردة للصناعة حفزا للتصنيع المحلي، كما تضمن قاعدة التخليص المسبق بصور المستندات وبعدها يتم تقديم الأصل عند إنهاء الإفراج وهي قاعدة معمول بها حاليا بقرار وزاري.