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خريطة الناشرين بأجنحة معرض الكتاب

08:00 ص الخميس 23 يناير 2020
خريطة الناشرين بأجنحة معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب - محمود مصطفى:

انطلقت أمس الأربعاء، فعاليات الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، والتي تستمر حتى الرابع من فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه أمام الزوار اليوم الخميس.

ونشرت الصفحة الرسمية لمعرض الكتاب على "فيسبوك"، خريطة بجميع الأجنحة والتي جاءت كما يلي:

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معرض القاهرة الدولي للكتاب مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية التجمع الخامس

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