خريطة الناشرين بأجنحة معرض الكتاب

كتب - محمود مصطفى:

انطلقت أمس الأربعاء، فعاليات الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، والتي تستمر حتى الرابع من فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه أمام الزوار اليوم الخميس.

ونشرت الصفحة الرسمية لمعرض الكتاب على "فيسبوك"، خريطة بجميع الأجنحة والتي جاءت كما يلي:

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