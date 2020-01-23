مصر تبدأ مواجهة "الفيروس الغامض": فحص ركاب الصين.. وطوارئ بالمطارات

كتب – محمد عبيد:

بدأت إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ اجراءات جديدة مع الركاب القادمين من الصين، بعد إعلان الصين وفاة ستة أشخاص على الأقل حتى الآن بعد إصابتهم بفيروس جديد غامض، مع تسجيل 300 إصابة.

وأجرى أطباء تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، فحصًا لجميع الركاب داخل صالات الوصول فور هبوط الرحلات القادمة من الصين.

وقالت مصادر طبية لمصراوي، إنه تم التنسيق مع شركات الطيران بإبلاغ السلطات فور ظهور أي اعراض علي اي راكب خاصة ارتفاع درجات الحرارة، يكون قادم من الصين علي اي رحلات غير مباشرة .

وأوضحت المصادر، أنه وصلت تعليمات من وزارة الصحة بضرورة متابعة الرحلات القادمة من الصين بسبب الفيروس الجديد، وعلى الفور شددت إدارة الحجر الصحي الإجراءات ووزعت أجهزة قياس الحرارة على الأطباء والمراقبين الصحيين.

وأضافت المصادر: وفور هبوط الرحلات القادمة من "بكين او جوانزو او هانزو" يتم مناظرة الركاب بالاجهزة ومتابعة حالتهم الصحية اثناء إنهاء الإجراءات، بالاضافة إلى متابعة الرحلات القادمة من افريقيا، والتأكد من حمل الركاب شهادات التطعيم والخاصة بالحمي؛ لصد أي عدوي تظهر علي أي راكب وعزله فور وإجراء الفحوصات الطبية له بحميات العباسية للتأكد من خلوه من أي عدوى.

ويواصل الفيروس الغامض الفتّاك، الذي صنّفته منظمة الصحة العالمية على أنه فصيل جديد من فيروسات "كورونا"، انتشاره بوتيرة سريعة بعد أن تأكّد وصوله إلى 5 دول، منذ إعلان أولى حالات الإصابة به مدينة ووهان الصينية في 31 ديسمبر الماضي، موقِعًا حتى الآن ما لا يقل عن 9 قتلى وأكثر من 400 مُصاب، وسط ترجيحات بتجاوز عدد الإصابات المُعلن إلى أكثر من ألف. الأمر الذي أثار مخاوف عالمية من حدوث وباء.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية)، على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية للمستشفيات في جميع أنحاء العالم لأخذ احتياطاتها الوقائية من انتشار العدوى، حيث اشتبه من خلال الاختبارات أنه من الممكن أن يكون سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه يتم مناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري لأي حالة يشتبه إصابتها بالمرض، كما تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية.

وأضاف "عيد" في تصريحات سابقة، أن الوزارة رفعت درجة الاستعداد وإجراءات مكافحة العدوى، وتجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع مثل هذه الحالات، وتنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ورفع الوعي، ومتابعة الموقف الوبائي العالمي على مدار الساعة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت عن تفشي لحالات إلتهاب رئوي وتم تأكيد إصابة الحالات بفيروس الكورونا المستجد "nCOV" بالصين بتاريخ 7 يناير 2020. ويعد هذا الفيروس المستجد من مجموعة فيروسات الكورونا التي منها فيروس السارس وفيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط المستجد "MERS- CoV".

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