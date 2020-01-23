تعرف على خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء

كتب _ محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن بعض الخطوات التى يجب اتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء من مواطن لمواطن اخر عند قيامه ببيع أو شراء عقار أو شقة سكنية جديدة.

وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء فإن شركات الكهرباء تقوم بتركيب واستبدال العدادات القديمة بعدادات مسبقة الدفع

وفيما يلي أهم الخطوات :

1- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه فى حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

2- -صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

3- فى حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمى عام، وأيضاً بطاقة الوكيل والأصل للإطلاع ، حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.

4- -إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه

كما أن هناك عدد من الإجراءات التى يجب إتباعها عند نقل ملكية العداد، سواء بحضور مالك الشقة الأصلى أو بتوكيل منه لمحامى أو للمشترى الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد.

1- -يتم التوجه لشركة الكهرباء فى المنطقة التابع لها العقار فى مواعيد العمل الرسمية.

2- -تقديم الأوراق المذكورة أعلى، مع ملئ استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

3- -مع العلم أنه يجب حضور المشترك الأصلى للعداد شخصياً أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

4- -يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أى مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

5- فى حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك فى حالة وفاة المشترك القديم.