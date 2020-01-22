رئيس حي روض الفرج: انهيار سلم عقار دون وقوع إصابات

​كتب- محمد نصار:

قال وليد عبدالحميد، رئيس حي روض الفرج، إنه حدث انهيار للسلم الداخلي للعقار رقم ٢ أبو السعود، نافيا انهيار العقار بشكل كامل.

وأضاف عبدالحميد، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن العقارات يوجد به سكان وذلك نتيجة إخلائهم بشكل مسبق حفاظا على أرواحهم.

وتابع رئيس حي روض الفرج: "المنزل مغلق وتم تشميعه وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، والانهيار للسلم فقط ولا توجد أي إصابات بشرية".