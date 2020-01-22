رئيس حي روض الفرج: انهيار سلم عقار دون وقوع إصابات
11:37 م الأربعاء 22 يناير 2020
كتب- محمد نصار:
قال وليد عبدالحميد، رئيس حي روض الفرج، إنه حدث انهيار للسلم الداخلي للعقار رقم ٢ أبو السعود، نافيا انهيار العقار بشكل كامل.
وأضاف عبدالحميد، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن العقارات يوجد به سكان وذلك نتيجة إخلائهم بشكل مسبق حفاظا على أرواحهم.
وتابع رئيس حي روض الفرج: "المنزل مغلق وتم تشميعه وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، والانهيار للسلم فقط ولا توجد أي إصابات بشرية".
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