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جمارك مطار الغردقة تحبط محاولتي تهريب عملات ذهبية وأثرية

10:20 م الأربعاء 22 يناير 2020
جمارك مطار الغردقة تحبط محاولتي تهريب عملات ذهبية وأثرية

مطار الغردقة الدولي

القاهرة- أ ش أ:

أحبطت الإدارة العامة لجمارك مطار الغردقة الدولي محاولتي تهريب عدد من العملات الذهبية والتذكارية والأثرية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من ألمانيا، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 20 عملة ذهبية مطلية بالفضة.

وأضاف المصدر أنه تم الاشتباه أيضا في راكب مصري قادم من لندن، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 3 عملات معدنية قديمة أثرية مرقوم عليها 1916 السلطان حسين كامل.

وأشار إلى أن محمد شمس مدير عام جمارك الغردقة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط.

مطار الغردقة الدولي الجمارك العملات الذهبية

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