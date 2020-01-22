5 مرشحين يغازلون 253 ألف صوت.. ننشر تفاصيل الانتخابات التكميلية بالجيزة

كتب- محمد نصار:

أيام قليلة وتُجرى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب الحالي على مقعد الدائرة الأولى بالجيزة ومقرها "قسم شرطة الجيزة"، بعد خلو المقعد إثر وفاة النائب محمد بدوي دسوقي أواخر فبراير الماضي.

ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات بشكل رسمي أيام الجمعة والسبت الموافقين 7 و8 فبراير المقبل، على أن تكون جولة الإعادة أيام 6 و7 مارس المقبل حال الوصول للإعادة بين المترشحين.

عن الدائرة

شهدت الدائرة في السابق منافسة حزبية قوية على المقعدين المخصصين لها، وذلك بعد أن تقدّم 9 مرشحين بانتماءات حزبية مختلفة من أصل 20 مرشّحًا، حيث تصدر حزب الوفد تلك الدائرة؛ للحصول على مقعدين مرة واحدة، بترشيحه لمرشحين بها، وشارك المصريين الأحرار والمؤتمر كذلك.

كما شارك حزب مستقبل وطن في المعركة الانتخابية إلى جانب حزب حماة الوطن، وحزب السلام الديمقراطي وحزب المحافظين وحزب الأحرار الاشتراكيين، ومحمد بدوي دسوقي، أبرز المرشحين المستقلين للمنافسة على مقعد الدائرة الوحيد الي فاز به دسوقي في النهاية.

إجمالي الناخبين

يبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بدائرة قسم شرطة الجيزة -وفق قاعدة بيانات الناخبين بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات- نحو 253585 ناخبًا.

قائمة المرشحين

تضم القائمة النهايئة كل من (محمد أبوالعينين - هشام محمد بدوي سيد - الأمير موسى أحمد - مجدي السيد السيد ياسين - زكي عباس عبدالظاهر أبوبكر).

جدول الانتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات التكميلية لاختيار عضو جديد بمجلسِ النواب بالنظام الفردي عن دائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة على النحو التالي:

- تُجرى الانتخابات يومي الجمعة والسبت 7 و8 فبراير المقبل في الخارج

- تُجرى يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و13 فبراير في الداخل

الإعادة

- تُجرى الانتخابات في الخارج يومي الجمعة والسبت 6 و7 مارس

- تُجرى الانتخابات في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس

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