أكثر الكلمات إنتشاراً

مؤتمر برلين مونديال قطر سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا احتجاجات لبنان بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب ماجدة الصباحي الطقس الدوري الإنجليزي عزل ترامب

الحكومة توافق على تأسيس شركة لمنح علامة "الحلال في مصر"

08:59 م الأربعاء 22 يناير 2020
الحكومة توافق على تأسيس شركة لمنح علامة "الحلال في مصر"

الدكتور مصطفي مدبولي

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على الترخيص للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالمساهمة في تأسيس شركة لمنح علامة "الحلال في مصر" بنسبة 2% دون مقابل نقدي، بالمشاركة مع وزارات (الأوقاف، والزراعة، والتجارة والصناعة) في ضوء المصلحة الوطنية المنشودة من تأسيس هذه الشركة من خلال وضع مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال في إطار الشريعة الإسلامية، وضمان مواءمتها للمواصفات القياسية الدولية من جانب آخر.

كما وافق مجلس الوزراء -خلال اجتماعه اليوم الأربعاء- على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2020، بشأن الإسناد المُباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، للاستفادة من الاستثمارات، التي تم إنفاقها لعدد 36 مشروعاً، لوزارات الإسكان، والنقل، والموارد المائية والري، إلى جانب محافظات الدقهلية، والقاهرة، وأسيوط، وأسوان، ودمياط.

مصطفى مدبولي الهيئة المصرية العامة الحكومة

الخبر التالى:

فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة شهادة إتمام الدبلومات الفنية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان