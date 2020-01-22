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الحكومة تصدر بيانًا رسمياً عن موعد إجازة 25 يناير

07:47 م الأربعاء 22 يناير 2020
الحكومة تصدر بيانًا رسمياً عن موعد إجازة 25 يناير

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم السبت الموافق 25 يناير لعام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.

كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أعلن أن السبت 25 يناير 2020 "عيد الشرطة" إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء إجازة 25 يناير المصالح الحكومية الهيئات العامة

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