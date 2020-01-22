​اتحاد كتاب مصر يًكرم شاعرين عربيين كبيرين

كتب- محمد عاطف:

أقام الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادى، حفل تكريم للشاعرين العربين الكبيرين: محمد على شمس الدين من لبنان، والمنصف الوهايبى من تونس، بمقر نقابة اتحاد كتاب مصر بالزمالك.

وحضر الحفل مجموعة من الأدباء ومحبى الشعر بينهم القاصة نادية كيلانى والشاعرة وفاء السيد، حيث بدأ بأمسية شعرية شارك فيها الشاعر الدكتور حسن طلب، وقدمها أحمد عنتر مصطفى مرحبا بالضيفين الكبيرين.

وأشار الدكتور علاء عبد الهادى، إلى المكانة البارزة التى يحتلها الشاعران الضيفان في الساحة الشعرية العربية.

كما ألقى محمد على شمس الدين مجموعة من قصائده، وتلاه الشاعر حسن طلب بإلقاء نماذج من قصائده القصيرة، وبعده ألقى المنصف الوهايبى مختارات من قصائده، ليأتى الدور على الدكتور علاء عبد الهادى الذى اختار بعض القصائد من أعماله الشعرية الأخيرة.

يذكر أن الصوت الشعرى النسوى كان حاضرا، فألقت الشاعرة نوران إحدى قصائدها العمودية، بينما ألقت الشاعرة نجوى عبد العال قصيدة من شعرها المكتوب بالعامية.

ومع انتهاء الحفل، أهدى الدكتور علاء عبد الهادي، درع الاتحاد لكل من الضيفين الكبيرين: محمد على شمس الدين والمنصف الوهايبي.