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مدبولي يتفقد أجنحة معرض الكتاب في افتتاح دورته الـ51

02:57 م الأربعاء 22 يناير 2020
مدبولي يتفقد أجنحة معرض الكتاب في افتتاح دورته الـ51

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دوره الـ 51، حيث تفقد جناح وزارة الدفاع ودولة السنغال ضيف شرف المعرض وجناح وزارة الداخلية.

وتقام فعالياته بدءًا من 22 يناير الجاري، وحتى 4 فبراير المقبل، تحت شعار "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع".

ورافقه وزراء التضامن والثقافة والإنتاج الحربي والإعلام والبيئة ومحافظ القاهرة.

وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف، واختارت الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام وتضم 808 أجنحة عرض و900 دار نشر، بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة، ولأول مرة يتم إطلاق تطبيق الإلكتروني الذي يساهم في التيسير على الزائرين معرفة أماكن دور النشر وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.

جدير بالذكر، أن معرض القاهرة الدولى للكتاب يستضيف 38 دولة في الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بزيادة 3 دول عن دورة اليوبيل الذهبي، حيث يشارك 12 دولة أفريقية هي: "السودان، غانا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، اريتريا، الصومال، نيجيريا".

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء معرض الكتاب

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