حتى 1500 جنيه للمتر.. ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء بشبرا

كتب- محمد نصار:

اعتمدت محافظة القاهرة تسعيرة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالنسبة للمخالفات التي ينطبق عليها شروط التصالح وذلك في عدد من الأحياء بالمنطقة الشمالية.

وينشر مصراوي أسعار التصالح في حي شبرا على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي ومنها (ش أحمد حلمي - ش المستشفى - ش أحمد بدوي - ش الترعة - ش المستشفى - م الأفضل - م قبة الهواء - م يلبغا).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1200 جنيه للسكني و1500 جنيه للتجاري و1300 جنيه للإداري و1000 جنيه للصناعي.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع التي يزيد اتساعها عن 10 أمتار

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 600 جنيه للسكني و750 جنيهًا للإداري و650 جنيهًا للتجاري و500 جنيه للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 360 جنيهًا للسكني و450 جنيهًا للإداري و210 جنيهات للتجاري و300 جنيه للصناعي.