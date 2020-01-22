وزير الخارجية يتوجه إلى الجزائر على رأس وفد رفيع

كتب- محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، سامح شكري وزير الخارجية، على رأس وفد رفيع المستوى، متوجها إلى دولة الجزائر، في زيارة تستغرق يومين لبحث القضايا المشتركة وسبل تعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر وزير الخارجية، والوفد المرافق له، على الطائرة الجزائرية المتجهة إلى هناك من استراحة كبار الزوار بالمطار.

كان السفير سامح شكري وزير الخارجية، توجه قبل أسبوعين إلى دولة الجزائر، سلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن دعوة الرئيس تبون لزيارة القاهرة.

تضمنت رسالة الرئيس السيسي لنظيره الجزائري، تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها قدما للأمام في شتى المجالات، والتطرق إلى أهمية العمل المشترك على الصعيد الإقليمي في ضوء تطابق وجهات النظر بين البلدين والتحديات المشتركة، كما تم التطرق للملف الليبي باعتباره أحد أهم التحديات المشتركة التي تواجه البلدين، تم التأكيد على وقف الصراع ونزيف الدم الليبي والوصول لتسوية سياسية تجمع الفرقاء، ورفض التدخل الأجنبي في ليبيا والعمل على منع أي أطراف اجنبية من التدخل بما يعقد الأزمة.