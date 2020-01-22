1000 جنيه السكني.. ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء بحدائق القبة

كتب- محمد نصار:

اعتمدت محافظة القاهرة تسعيرة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالنسبة للمخالفات التي ينطبق عليها شروط التصالح وذلك في عدد من الأحياء بالمنطقة الشمالية.

وينشر مصراوي أسعار التصالح في حي حدائق القبة على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي ومنها (ش ولي العهد - ش مصر والسودان - ش الدويدار - ش بورسعيد - ش الخليج المصري - ش ترعة الجبل - ش ترعة الجندي - ش الشيخ غراب - ش شبين - ش ترعة القبة - ش سكة الوايلي - ش الجراج - ش حدائق القبة - ش مدحت نور).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1000 جنيه للسكني و1300 جنيه للتجاري و1100 جنيه للإداري و1000 جنيه للصناعي.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع التي يزيد اتساعها عن 10 أمتار

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 500 جنيه للسكني و650 جنيه للإداري و550 جنيه للتجاري و500 جنيه للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 300 جنيه للسكني و310 جنيه للإداري و220 جنيه للتجاري و300 جنيه للصناعي.