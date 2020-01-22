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مدبولي يصل معرض الكتاب لافتتاح الدورة 51

02:28 م الأربعاء 22 يناير 2020
مدبولي يصل معرض الكتاب لافتتاح الدورة 51

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

وصل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب لافتتاحه في دوره الـ 51 والتي ستقام فعالياته بدءًا من 22 يناير الجاري، وحتى 4 فبراير المقبل، تحت شعار "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع".

ويشار إلى أن الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "مصر أفريقيا ثقافة التنوع"، بمشاركة 40 دولة.

وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف، واختارت الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام وتضم 808 أجنحة عرض و900 دار نشر، بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة، ولأول مرة يتم إطلاق تطبيق الإلكتروني الذي يساهم في التيسير على الزائرين معرفة أماكن دور النشر وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.

جدير بالذكر، أن معرض القاهرة الدولى للكتاب يستضيف 38 دولة في الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بزيادة 3 دول عن دورة اليوبيل الذهبي، حيث يشارك 12 دولة أفريقية هي: "السودان، غانا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، اريتريا، الصومال، نيجيريا".

مصطفي مدبولي مجلس الوزراء معرض الكتاب

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