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مجدي يعقوب لشباب للباحثين: "اللي عاوز يوصل للقمة يتكلم إنجليزي كويس"

02:19 م الأربعاء 22 يناير 2020
مجدي يعقوب لشباب للباحثين: "اللي عاوز يوصل للقمة يتكلم إنجليزي كويس"

محاضرة الدكتور مجدي يعقوب بالمركز القومي للبحوث

كتب- محمود مصطفى:

طالب الدكتور مجدي يعقوب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مجدي يعقوب للقلب بأسوان، شباب الباحثين والعلماء بالاهتمام الجيد باللغة الإنجليزية.

وقال خلال المحاضرة التي ألقاها صباح الأربعاء، بالمركز القومي للبحوث،:"أنا متعصب للإنجليزي، لأنه بقى لغة علمية، وأي شخص من أي جنسية حين يكتشف أي شيء يتم نشره في مجلة إنجليزية"

وتابع:" اللي عاوز يوصل للقمة لازم يتكلم إنجليزي كويس، وأما روحت أسوان قولت للأطباء اللي كانوا شغالين في مستشفى جنبنا، قولت لهم اتفضلوا عندنا نشتغل مع بعض، قالوا لأ علشان مش بنعرف نتكلم إنجليزي، وروحنا لقيناهم ادوا المرضى أدوية غلط".​

مجدي يعقوب شباب الباحثين اللغة الإنجليزية المركز القومي للبحوث

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