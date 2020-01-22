من 240 لـ800 جنيه للمتر السكني.. ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء بالشرابية

كتب- محمد نصار:

اعتمدت محافظة القاهرة تسعيرة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالنسبة للمخالفات التي ينطبق عليها شروط التصالح وذلك في عدد من الأحياء بالمنطقة الشمالية.

وينشر مصراوي أسعار التصالح في حي الشرابية على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي ومنها (ش الفرز - ش شرق السكة الحديد - ش الشرابية - ش الشركات - ش مصر العليا - ش الكافوري - ش حسني - ش مهمشة - ش الإمام الحسيني - ش ترعة الجلاد البحري - ش معمل الصابون - ش أحمد خليل - ش محطة الفرز - م المركبات - م أبووافية - م مصر العليا - م الفرز).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 800 جنيه للسكني و1200 جنيه للتجاري و900 جنيه للإداري و800 جنيه للصناعي.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع التي يزيد اتساعها عن 10 أمتار

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 400 جنيه للسكني و600 جنيه للإداري و450 جنيه للتجاري و400 جنيه للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 240 جنيه للسكني و360 جنيه للإداري و170 جنيه للتجاري و240 جنيه للصناعي.