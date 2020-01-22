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الأحد.. البرلمان يناقش تعديلات قانون الضريبة على الدخل (نص كامل)

02:07 م الأربعاء 22 يناير 2020
الأحد.. البرلمان يناقش تعديلات قانون الضريبة على الدخل (نص كامل)

مجلس النواب

كتب - أحمد علي:

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل المنازعات الضريبية وتعديلات على قانون الضريبة على الدخل.

ويهدف مشروع القانون الذي حصل مصراوي على نسخة منه، لتيسير إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار لحين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016 المشار إليه، وإذ انتهت المدة المحددة لتلقي طلبات إنهاء المنازعات المشار إليها وفق أحكام هذا القانون، لذلك جرى إعداد مشروع القانون؛ لتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (79) لسنة 2016 آنف الذكر حتى 30 يونيو 2020.

كما حرص المشرع على تعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 لقصر مدة الحساب مقابل التأخير حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية في تعديل الإقرار الضريبى المقدَّم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه الإقرار، حتى لا يُضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع إليه

مجلس النواب قانون الضريبة على الدخل المنازعات الضريبية

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