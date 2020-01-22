اليوم.. جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة في السودان

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الري والموارد المائية، مشاركتها في الاجتماع التشاوري والذي ينطلق اليوم الأربعاء، للوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث "مصر، السودان، أثيوبيا"؛ لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة ووضع مسودة اتفاق بذات الشأن، على مدار يومين بالعاصمة السودانية الخرطوم.

يأتي الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والري للدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة "١٣-١٥" يناير الجاري برعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي، وفي ضوء التزام الدول الثلاث المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ومتبادل على ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

يذكر أن البيان الختامي الصادر عن اجتماع واشنطن السابق تضمن بعض العناصر والمحددات الرئيسية للاتفاق النهائي حول سد النهضة، والتي تشمل القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يؤمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية.

كما اتفق الوزراء على أن يتضمن الاتفاق النهائي آلية للتنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى آلية لفض المنازعات.