اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة للكتاب بدورته الـ51

كتب- محمد عاطف:

يفتتح اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ51، المقرر انعقاد في الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير المقبل، بمقره في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، على أن يتاح الدخول للجمهور صباح غدًا الخميس ويوميًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثامنة مساءًا، بسعر تذكرة قيمتها 5 جنيهات.

يحضر الافتتاح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

يحمل المعرض هذا العام شعار "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع"، وضيف الشرف جمهورية السنغال، واختير العالم المفكر الكبير الراحل جمال حمدان، كشخصية المعرض.

وتوفر الدولة 100 أتوبيس في 8 مسارات من وإلى المعرض، حيث يضم المسار الأول 15 أتوبيسًا تنطلق من ميدان عبد المنعم رياض وميدان رمسيس، والمسار الثاني ويضم 10 أتوبيسات تنطلق من العباسية والحي السادس، والمسار الثالث يضم 10 أتوبيسات تنطلق من النزهة الجديدة والسبع عمارات، والمسار الرابع يضم 10 أتوبيسات تنطلق من الأميرية والمطرية، والمسار الخامس يضم 15 أتوبيسًا تنطلق من ميدان الجيزة والسيدة عائشة، ويضم المسار السادس، 10 أتوبيسات تنطلق من مدينة السلام والأوتوستراد، والمسار السابع يضم 10 أتوبيسات تنطلق من المظلات وحدائق القبة، والمسار الثامن والأخير ينطلق من مدينة مايو.

كما توفر وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة القاهرة، أتوبيسات ذكية وصديقة لذوي القدرات الخاصة، فضلًا عن تنسيق هيئة السرفيس والنقل العام مع محافظة القاهرة لنقل الزوار من الميادين العامة إلى المعرض، علمًا بأن سعر التذكرة لجميع المسارات 6 جنيهات.