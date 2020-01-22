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متحدث الرئاسة ينشر فيديو نشاط السيسي في لندن

12:14 ص الأربعاء 22 يناير 2020
متحدث الرئاسة ينشر فيديو نشاط السيسي في لندن

الرئيس السيسي خلال جولته

كتب - محمد عبدالناصر:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة البريطانية لندن، وعودته إلى أرض الوطن مساء الثلاثاء.

كان الرئيس السيسي، أعرب عن سعادته بلقاء الأمير وليام نجل ولي عهد بريطانيا، وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، على هامش فعاليات قمة "إفريقيا - بريطانيا للاستثمار".

وكتب الرئيس السيسي، على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء: "سعدت اليوم بلقاء الأمير وليام نجل ولي عهد بريطانيا، وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، على هامش فعاليات قمة "إفريقيا - بريطانيا للاستثمار، في إطار مباحثات سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين".

السيسي رئاسة الجمهورية لندن قمة إفريقيا - بريطانيا للاستثمار

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