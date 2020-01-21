وزيرة الثقافة تعلن المشاركة في دعم جوائز مؤسسة فاروق حسني

كتب - محمد عاطف:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن المؤسسات الثقافية الخاصة وسيلة مهمة للمجتمعات الحيوية من خلال ما تقوم به من أنشطة متنوعة.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة الثقافة، بحفل توزيع جوائز الدورة الأولى لجائزة الفنون التي تنظمها مؤسسة فاروق حسني الثقافية، اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوزيرة: "أسهم المثقفون على مدى عقود بالكثير من المشاريع التي ساهمت في تشكيل الوعي لدى الجماهير، ومن هنا نأمل أن نصل الى التكامل بين المؤسسات، حيث نقدم كل الدعم للمؤسسات الجادة".

وأضافت: "لا يمكن بناء مجتمع قوي دون الثقافة، وهي العامل المحرك للأفراد والشعوب، وقد أسهم الفنان فاروق حسني خلال عقود مضت بالكثير من الجهود لرفع مستوى الثقافة المصرية".

وأعلنت عبدالدايم مشاركة قطاع الفنون التشكيلية في دعم الفائز بمنحه إقامة معرض فردي في قاعة اتجاه، وتبني مشروعه الفني، خلال هذا المعرض الذي سيقام الموسم المقبل.

