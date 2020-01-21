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تعيين "أيمن خلاف" مديرًا لمستشفى الشيخ زايد آل نهيان

10:10 م الثلاثاء 21 يناير 2020
تعيين "أيمن خلاف" مديرًا لمستشفى الشيخ زايد آل نهيان

الدكتور أيمن خلاف

كتب - أحمد جمعة:

أصدر الدكتور محمد ضاحي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، قرارًا بندب الدكتور أيمن خلاف، نائب مدير معهد ناصر؛ للعمل مديرًا لمستشفى الشيخ زايد آل نهيان.

ويشغل "خلاف" حالياً منصب نائب مدير مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، ومدير الخدمات الطبية.

ونصت المادة الثانية من القرار، على أنه للسلطة المختصة إنهاء هذا القرار قبل انتهاء مدته طبقًا لمستوى الأداء ولصالح العمل.

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محمد ضاحي وزارة الصحة مستشفى الشيخ زايد آل نهيان أيمن خلاف معهد ناصر

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