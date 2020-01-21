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منظمة خريجي الأزهر تندد بالهجوم الإرهابي على مسجد باليمن

04:54 م الثلاثاء 21 يناير 2020
منظمة خريجي الأزهر تندد بالهجوم الإرهابي على مسجد باليمن

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

نددت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا بأحد معسكرات الجيش اليمني في محافظة مأرب باليمن، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من العسكريين والمدنيين.

وأكدت المنظمة- في بيان اليوم الثلاثاء- إن استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء، عمل إجرامي آثم، يخالف الدين الإسلامي، وكافة الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة واحترامها والدفاع عنها، لقوله تعالى: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا) [الحج: ٤٠].

وشددت المنظمة على أن الإرهاب لا يرعى حرمة دين أو وطن، وأنه يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، وإضرار العباد في كل مكان وزمان، موضحة أن تخريب المساجد محاربة لله تعالى ورسوله.

وتوجهت المنظمة بخالص العزاء لأهالي الضحايا، داعية الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب الله العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.​

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