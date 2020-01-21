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أمين الأطباء ينتقد غياب وزيرة الصحة عن تأبين طبيبات المنيا: "العزاء لا توجه له دعوة"

04:54 م الثلاثاء 21 يناير 2020
أمين الأطباء ينتقد غياب وزيرة الصحة عن تأبين طبيبات المنيا: "العزاء لا توجه له دعوة"

حادث ميكروباص الطبيبات

كتب - أحمد جمعة:

انتقد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، غياب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن حضور تأبين طبيبات المنيا الثلاث.

وتساءل الطاهر في كلمته خلال التأبين، اليوم الثلاثاء: "أين وزيرة الصحة من يوم تأبين شهيدات المهنة؟ لماذا لم تأت لتقديم واجب العزاء؟ مكان العزاء لا ينتقل لأحد، والعزاء لا توجه له دعوة".

وأضاف: "ما حدث هو ضربة لنا جميعاً ولم نكن نتوقع أن يصل التعسف الإداري إلى حد أن نفقد زهرات من شباب الأطباء".

وتابع أمين عام نقابة الأطباء: "البلطجة الإدارية وما يندرج تحتها من تخويف وترويع وإصابة الآخرين بالذعر فهذه اسباب حادث المنيا.. نؤمن بالقضاء والقدر ولكن لا يجب أن نترك الإهمال والتعسف الإداري المتكرر غير المقبول تحت أي ظرف من الظروف فقد وصلنا لحد الموت لذا هجرة الاطباء تزداد يومياً".

وأوضح أن النقابة استدعت ٦ أطباء من الإداريين المسئولين، واثنين من مساعدي الوزيرة و٤ من المنيا، كما تقدمت النقابة ببلاغ إلى النائب العام والنيابة الإدارية للتحقيق في الواقعة.

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