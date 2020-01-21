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من الفسطاط لحدائق الأشجار.. تعرف على 17 محطة بالخط الرابع للمترو (خريطة)

02:06 ص الثلاثاء 21 يناير 2020
من الفسطاط لحدائق الأشجار.. تعرف على 17 محطة بالخط الرابع للمترو (خريطة)

تنفيذ الخط الرابع للمترو

كتب- محمد نصار:

تستهدف وزارة النقل المصرية، تنفيذ الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى والذي يمتد على مسافة 19 كم، ليكون إضافة جديدة للخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، ضمن خطة مد شبكة المترو إلى أكبر عدد من المناطق.

ويبدأ الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من محطة الفسطاط حتى حدائق الأشجار، وتبلغ عدد محطاته 17 محطة منها (16 نفقية - 1 سطحية).

ويصل طول مسار الخط إلى 19 كم، كما تبلغ التكلفة الإجمالية له نحو 46.5 مليار جنيه على أن تتم عملية التنفيذ على مدار 6 سنوات.

الخط الرابع للمترو مترو الأنفاق وزارة النقل المصرية حدائق الأشجار محطة الفسطاط

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