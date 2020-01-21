صور مشاركة السيسي في حفل استقبال الأمير وليام بقصر باكينجهام
02:03 ص الثلاثاء 21 يناير 2020
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتب- محمد سامي:
نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا من مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل الاستقبال الرسمي لرؤساء الوفود المشاركين في قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار.
ونظم حفل الاستقابل، الأمير وليام دوق كمبريدج بقصر باكينجهام الملكي، بالإنابة عن الملكة إليزابيث الثانية، وبحضور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
السيسي الأمير وليام قصر باكينجهام بسام راضي بريطانيا قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار الملكة إليزابيث الثانية بوريس جونسون
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
1056
-
481
-
254
-
161
-
138
-
137
-
125
-
86
-
72
-
68
-
68
-
65
-
64
-
53