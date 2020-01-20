بالصور.. فتحي سرور في عزاء الدكتور محمود السقا

كتب- هاني رجب:

شارك الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، في عزاء الدكتور محمود السقا، أستاذ ورئيس قسم تاريخ القانون وفلسفته، وعضو مجلس النواب السابق، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد السابق.

كما شارك في العزاء كل من الدكتور محمود أباظة الرئيس الشرفي لحزب الوفد والنائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد والدكتور ياسر الهضبي نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي للحزب واللواء سفير نور عضو الهئية العليا للحزب ومحمد نجيب زغلول رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بكفر الشيخ وقيادات بيت الامة. والدكتورة أمل رمزى مساعد رئيس حزب الوفد رئيس لجنة السياحة.

كما حضر منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب السابق والسفير التونسي بالقاهرة نجيب منيف والدكتور جابر نصار.

يشار إلى أن الدكتور الراحل محمود السقا، من مواليد عام 1931، ونائبًا لرئيس حزب الوفد، كما كان عضوًا بمجلس النواب دورة 2012، وهو أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين.

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