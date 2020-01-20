أكثر الكلمات إنتشاراً

مؤتمر برلين سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا احتجاجات لبنان بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب ماجدة الصباحي الطقس الدوري الإنجليزي عزل ترامب

زي رسمي موحد.. محافظة القاهرة تعلن إطلاق منظومة عمل "السايس"

08:03 م الإثنين 20 يناير 2020
زي رسمي موحد.. محافظة القاهرة تعلن إطلاق منظومة عمل "السايس"

الاجتماع

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم، إطلاق منظومة عمل "السايس" بالتعاون ممثلي الإدارة العامة للمرور.

وأكد عبد العال، في تصريحات صحفية اليوم، أن المحافظة تعمل على توفير زي رسمي للسايس وجمع البيانات المتعلقة به والمنطقة التي يعمل بها.

كما أعلن عبد العال، عن خطة تطوير حي مصر الجديدة وذلك من خلال تفعيل الجراجات أسفل العقارات ومنع الانتظار فى الشوارع الرئيسية، والقضاء على مواقف الميكروباص العشوائية وتخصيص أماكن انتظار لا تعيق سير المارة والسيارات، مع إعادة دراسة خطوط سير أتوبيسات النقل العام.

وأضاف أنه سيتم إقامة مسارات للدراجات وإنشاء كباري للمشاة على المحاور الرئيسية من خلال المجتمع المدني ورجال الأعمال.

خالد عبد العال السايس الإدارة العامة للمرور زي رسمي للسايس مواقف الميكروباص

الخبر التالى:

عضو تنسيقية الأحزاب: جامعة الدول لم تتعامل مع الأزمة الليبية بالصورة الكافية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:‎وزارة التعليم تحسم الجدل بشأن اعتبار "أولى وثانية" ثانوي ضمن الثانوية التراكمية