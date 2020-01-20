زي رسمي موحد.. محافظة القاهرة تعلن إطلاق منظومة عمل "السايس"

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم، إطلاق منظومة عمل "السايس" بالتعاون ممثلي الإدارة العامة للمرور.

وأكد عبد العال، في تصريحات صحفية اليوم، أن المحافظة تعمل على توفير زي رسمي للسايس وجمع البيانات المتعلقة به والمنطقة التي يعمل بها.

كما أعلن عبد العال، عن خطة تطوير حي مصر الجديدة وذلك من خلال تفعيل الجراجات أسفل العقارات ومنع الانتظار فى الشوارع الرئيسية، والقضاء على مواقف الميكروباص العشوائية وتخصيص أماكن انتظار لا تعيق سير المارة والسيارات، مع إعادة دراسة خطوط سير أتوبيسات النقل العام.

وأضاف أنه سيتم إقامة مسارات للدراجات وإنشاء كباري للمشاة على المحاور الرئيسية من خلال المجتمع المدني ورجال الأعمال.