رئيس حزب الوفد يؤدي واجب العزاء في الدكتور محمود السقا

كتب- هاني رجب:

وصل المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، مساء اليوم، إلى مسجد عمر مكرم بالتحرير لتقديم واجب العزاء في القطب الوفدي الكبير، الدكتور محمود السقا، أستاذ ورئيس قسم تاريخ القانون وفلسفته، وعضو مجلس النواب السابق، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد السابق.

كما شارك في العزاء كل من الدكتور محمود أباظة الرئيس الشرفي لحزب الوفد والنائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد والدكتور ياسر الهضبي نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي للحزب واللواء سفير نور عضو الهئية العليا للحزب ومحمد نجيب زغلول رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بكفر الشيخ وقيادات بيت الامة. والدكتورة أمل رمزى مساعد رئيس حزب الوفد رئيس لجنة السياحة.

كما حضر منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب السابق والسفير التونسي بالقاهرة نجيب منيف والدكتور جابر نصار.

وشيع جثمان الفقيد الراحل عقب صلاة الظهر من مسجد كلية التجارة بجامعة القاهرة إلي مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمدينة السادس من اكتوبر، حيث شارك فى تشييع الجثمان مندوب عن رئاسة الجمهورية والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، وأستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، وقيادات حزب الوفد، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، و تلاميذ الراحل.

شغل الفقيد الراحل منصب نائب رئيس حزب الوفد، وعضو في مجلس الشعب دورة 2012، وعمل أستاذاً لتاريخ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة - وعضو مجلس نقابة المحامين الأسبق.

وكان أبرز ظهور سياسي للراحل خلال ترأسه للجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب في يناير 2012. للفقيد الراحل العديد من المؤلفات في عالم الإنسانية بجانب انتصاره لمبادئ الحق والعدل والقانون، وكان له دور ايجابي في معظم الندوات والمؤتمرات الدولية والمصرية وقد حصل على العديد من الجوائز التقديرية ومنها جائزة عن بحث في المؤتمر الإسلامي العالمي الذي انعقد بمدينة لندن عام 1976 وعنوانه "المركز الاجتماعي والقانوني للمرأة في الإسلام: دراسة مقارنة" باللغة الإنجليزية.

وقدم الراحل العديد من المؤلفات القانونية والأدبية منها العقوبة العظمى (عقوبة الإعدام)، و "دراسة في علم المنطق القانوني والقضائي" والذي تم تدريسه في الجامعات المصرية وأصبح من المواد الأساسية لطلاب كليات الحقوق ونال جائزة أحسن المؤلفات القانونية عام 2002 م.​