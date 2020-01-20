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بالصور.. "نصار" وبدراوي وداوود في عزاء الدكتور محمود السقا

07:10 م الإثنين 20 يناير 2020
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تصوير- هاني رجب:

حرص الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، والدكتور فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد على أداء واجب العزاء في الدكتور محمود السقا، أستاذ تاريخ القانون بجامعة القاهرة.

وشارك أيضًا في العزاء بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير كلًا من نجيب منيف، سفير تونس بمصر، والكاتب الصحفي محمد عبد العليم داوود.

كما توافد على العزاء عدد من المواطنين لتقديم واجب العزاء.

وتوفى الدكتور محمود السقا، المحامي بالنقض وعضو مجلس النقابة العامة الأسبق، أمس الأحد.

يشار إلى أن الدكتور الراحل محمود السقا، من مواليد عام 1931، ونائبًا لرئيس حزب الوفد، كما كان عضوًا بمجلس النواب دورة 2012، وهو أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين.

عزاء الدكتور محمود السقا جامعة القاهرة حزب الوفد مسجد عمر مكرم مجلس النقابة العامة

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