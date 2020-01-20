حواس تعليقًا على اختياره سفيرًا لمعرض الكتاب: "رسالة للعالم أجمع"

كتب- محمد عاطف:

اختارت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ورئيس اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس سفيرًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال "حواس"، إنه سعيد باختياره سفيرًا لمعرض الكتاب، مؤكدًا أن معرض الكتاب أهم حدث ثقافي في القرن الحادي والعشرين.

وأضاف "حواس": إذا كنا نفخر بالأهرامات، وأبو الهول، والملك توت عنخ آمون فلابد أن نفخر بمعرض الكتاب.

وأشار" حواس" إلى أن معرض الكتاب، رسالة للعالم أجمع بقوة مصر الثقافية وعظمة مصر.

وشدد عالم الآثار العالمي، على أنه سيقوم بالترويج للمعرض خلال زياراته لدول العالم المختلفة.

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