مصراوي يفوز بالمركز الأول في مسابقة شعبة المصورين الصحفيين (صور)

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- علاء أحمد:

فاز الزميل عبدالله عويس بموقع مصراوي بالمركز الأول في مسابقة شعبة المصوريين الصحفيين، فرع القصة المصورة، اليوم الخميس.

وحضر تسليم الجائزة وزير الإعلام أسامة هيكل، وعدد من الإعلاميين والصحفيين والمصورين وذلك خلال الحفل الذي نُظم بساقية الصاوي.

يشار إلى أن شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، نظمت معرض صور "مسابقة مصر 2019 لأفضل صورة صحفية" بساقية الصاوي.

يأتي ذلك بحضور كوكبة من شيوخ وأساتذة التصوير الصحفي، والتي تعد المسابقة الأكبر والأهم في مصر في مجال التصوير الصحفي، وتُقام سنويًا منذ عام 2007، على غرار مسابقة World Press Photo.

ويأتي المعرض بمشاركة 150 مصور، وسيعرض خلال حفل الافتتاح أكثر من 250 عملًا تُعبر عن أهم أحداث عام 2019، ويشهد الحفل إعلان أسماء الفائزين وتسليم الجوائز لأفضل صورة صحفية لعام 2019، في الفروع الخبرية والرياضية والحياة اليومية والقصص المصورة، ولأول مرة تضم المسابقة فرعًا لطلاب الجامعات.

كما سيتم تسليم جائزة لأفضل فيديو صحفي، وتكريم بعض رواد التصوير الصحفي في مصر.