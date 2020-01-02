وزير النقل ومحافظ قنا يتفقدان محور الشهيد الرائد باسم فكري

(أ ش أ):

تفقد وزير النقل كامل الوزير، يرافقه محافظ قنا أشرف الداودي، اليوم الخميس، الأعمال التي يجري تنفيذها بمحور الشهيد الرائد باسم فكري الذي يربط مدينتي قوص ونقادة لمتابعة سير العمل والوقوف على نسب تنفيذ المشروع على أرض الواقع بحضور مسئولي هيئة الطرق والكباري ومسئولي الشركة المنفذة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

تفقد الوزير والمحافظ -خلال جولتهما- الأعمال التي يجري تنفيذها بأحد قطاعات المحور بالطريق الصحراوي الغربي وكذا الاعمال التي تجري بالكوبري الرئيسي أعلى مجرى النيل، ووجه الوزير مسئولي الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المقررة وضرورة تسريع وتيرة العمل ومضاعفة الورديات لإنهاء الأعمال وفقا للجدول الزمني المقرر لها.

وأشار الوزير إلى أن نسبة التنفيذ بكوبرى أعلى النيل بلغت 78%، وأن نسبة التنفيذ الإجمالية بالمحور وصلت إلى 56%، قال إن المحور سوف يساهم في تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الطريق الصحراوي الغربي، بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتى تقوم بنقل المواطنين وبضائعهم من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.

ولفت إلى اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المشروعات القومية العملاقة لا سيما مشروعات الطرق والكبارى كونها أحد أهم مقومات التنمية المستدامة، وقال إن مصر تمتلك شبكة طرق طولية متميزة تحتاج إلى محاور عرضية على النيل للربط بينها وهو ما تعمل عليه الدولة حاليا من خلال تنفيذ ٨ محاور علي النيل بمحافظات الصعيد بتكلفة بلغت 11 مليار جنيه.

بدوره، أوضح محافظ قنا أن التكلفة الإجمالية للمحور تصل إلى حوالي 5ر1 مليار جنيه ويمتد بطول 19 كم وعرض 21 مترا وبه حارتان مروريتان بعرض 7.2 متر ورصيف للمشاة بعرض 2.5 م لكل اتجاه ويشمل 30 عملًا صناعيًا بواقع 14 كوبرى و16 نفقا ما يساهم في حل مشكلة التقـاطعـات مع الطرق الفرعية والـتـرع والمصارف.

وأكد أن المحور سوف يحقق نقلة تنموية ضخمة للمحافظة حيث يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية الماره بالمحافظة ، كما يتميز بقربه من مطار الأقصر الدولي وموانئ التصدير بالبحر الأحمر ما يخلق حلقة تبادل تجاري واسعة النطاق وسرعة في النقل كما انه يخدم مشروعات التنمية والاستثمار كمشروع المثلث الذهبى ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية الحرة بمدينة قفط والتجمع العمراني بمدينة غرب قنا وتوفير فرص عمل للشباب من ابناء المحافظة.