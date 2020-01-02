عضو "دفاع النواب": البرلمان في خندق واحد مع الرئيس للحفاظ على مصر

كتبت- ميرا إبراهيم:

أكد اللواء خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن البرلمان في خندق واحد وداعم لتوجهات وتحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الأمن القومي في سبيل الحفاظ على استقرار الدولة المصرية، ومقدرات الأمن القومي المصري والحرب على الإرهاب بجميع صوره وتأمين الحقوق التاريخية للدولة.

وأضاف "خلف الله"، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن اجتماعات الرئيس السيسي الدورية مع جميع الجهات الأمنية هدفها مراجعة الخطط الاستراتيجية والتحركات التي تقوم بها الدولة المصرية والاطمئنان على جميع الاستعدادات في مختلف الجبهات.

ولفت عصو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن مصر تشهد طفرة أمنية واقتصادية كبرى يعلمها القاصي والداني مما زاد من حجم التحديات التي تواجهها الدولة في مختلف الأطر والاتجهات، داعيًا الشعب المصري إلى الالتفاف حول القيادة السياسية لمواجهة التحديات والنهوض بالوطن.

وكان السيسي اجتمع بمجلس الأمن القومي، اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2020؛ حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث تم تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساوي ويفتح مجالات التعاون والتنمية.

كما تناول المجلس التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.