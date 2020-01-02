وزيرة الصحة ومحافظ الأقصر يتفقدان أعمال تطوير مستشفى البياضية

(أ ش أ):

تفقدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، برفقة محافظ الأقصر مصطفى محمد ألهم، اليوم الخميس، أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى النساء والولادة التخصصي بالبياضية، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت أن تطوير المستشفى يتم وفقاً لأعلى معايير الجودة، ووجهت بتوفير تجهيزات المستشفى الطبية وغير الطبية، وتوريدها بشكل عاجل تزامناً مع الانتهاء من أعمال التجهيزات والإنشاءات، ومشيرة إلى أن المستشفى سيقدم خدمات طبية ذات جودة عالية في تخصصات النساء والولادة.. كما وجهت أيضاً بسرعة تسجيل المستشفى بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل فور الانتهاء من الأعمال.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن المستشفى تخدم 75 ألف نسمة بتكلفة إنشائية بلغت 209 ملايين جنيه، وقال إن المستشفى تتكون من دور أرضي و6 أدوار متكررة، تشمل 26 سرير غسيل كلوي، و20 عيادة خارجية، و5 معامل للتحاليل، ووحدة عناية مركزة بها 5 أسرة رعاية، و4 غرف عمليات.

يذكر أن محافظة الأقصر تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.