"البحوث الإسلامية": تدريب واعظات الأزهر يستهدف مواجهة فوضى الفتاوى

القاهرة- (أ ش أ):

أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، أن تدريب واعظات الأزهر الشريف على أيدي أساتذة متخصصين يستهدف الاستفادة من قدراتهن في خطة مواجهة فوضى الفتاوى، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض الناس، والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم، خاصة السيدات بما يتناسب مع وسطية الأزهر الشريف.

وقال عياد - في بيان اليوم الخميس - إن مجمع البحوث الإسلامية اختتم فعاليات ورشة العمل الثانية لبرنامج صناعة المفتية، والتي عقدت لمدة أسبوع بمقر لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف وشهدت مناقشات موسعة للأسئلة الواردة إلى اللجنة، حيث تأتي تلك الورش في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف برامج التأهيل العلمي للواعظات لتمكينهن من القيام بدورهن بشكل متميز.

من جانبها قالت الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، إن التدريب العملي لواعظات الأزهر الشريف يتم من خلال مناقشة مجموعة من القضايا المهمة التي تشتبك مع الواقع الحالي للناس وتمس احتياجاتهم الفعلية، من ناحية التأصيل الفقهي ومراعاته للواقع المعاصر، مع استحضار اختلاف الحال والزمان والمكان والعرف.