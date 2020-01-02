محافظة الجيزة تنفي تركيب أرضيات "إنترلوك" بـ20 مليون جنيه

الجيزة- (أ ش أ):

نفت محافظة الجيزة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ، بأن قيمة بلاط "الإنترلوك" فقط اللازم لتطوير شارعي البطل أحمد عبد العزيز وشهاب بلغ 20 مليون جنيه.

وأوضحت المحافظة - في بيان اليوم الخميس-أنه تم التعاقد مع إحدى شركات المقاولات على تطوير الشارعين بتكلفة إجمالية تُقَدر بنحو 20 مليون جنيه، لبنود تشمل إعادة الرصف وتطوير الأرصفة والجزيرة الوسطى للشارعين وأعمدة الإنارة، ومن المقرر أن تنتهي من تلك الأعمال خلال الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن معظم الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظة تحتاج إلى التطوير الشامل، وأن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، والتي من المقرر أن تشهد خلال العام الجاري طفرة كبيرة سواء على مستوى الأحياء أو المراكز.