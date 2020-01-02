تفاصيل اجتماع مجلس الأمن القومي.. وإجراءات للتصدي لأي تهديد ضد البلاد

كتب - محمد سامي:

اجتمع مجلس الأمن القومي اليوم الخميس، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة مفاوضات سد النهضة وأزمة ليبيا.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان اليوم، إن الاجتماع استعرض عددًا من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

وأضاف راضي، أنه تم تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساوٍ ويفتح مجالات التعاون والتنمية.

كما تناول المجلس التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة أنه تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.