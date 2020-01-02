لميس الحديدي تنعي نجوى قاسم: "سكت صوتها الذي أزعج كثيرين"

كتبت -ميرا إبراهيم:

نعت الإعلامية لميس الحديدي، المذيعة الراحلة نجوى قاسم، والتي وافتها المنية اليوم الخميس، عن عمر ناهز 52 عامًا.

وقالت لميس عبر حسابها على تويتر: "رحلت نجوى القاسم بهدوء صادم وسط كل هذا الضجيج والصخب الإقليمي الذي كانت تنقله يومياً للمشاهد".

وأضافت: "نجوى التي عرفها المشاهد العربي مهنية محترفة محاربة، سكت صوتها الذي أزعج كثيرين، يااااه يا نجوى كم سنفتقدك"، متسائلة: "هل استرحتم الآن؟"

كانت قناة العربية التليفزيونية، أعلنت وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، اليوم في منزلها بدبي.

ونعت القناة بموقعها على الإنترنت المذيعة الراحلة قائلة، إنها بدأت "مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لاسيما في العراق وأفغانستان".

