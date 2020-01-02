"الزراعة": البطاطس والموالح الأعلى في قائمة الصادرات الزراعية

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار تفوق محصولي البطاطس والموالح في قائمة الصادرات الزراعية المصرية، موضحة أن إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير حتى 31 ديسمبر 2019، بلغت حوالي 5 ملايين و500 ألف و125 طنا بزيادة حوالي 299 ألفا و875 طنا خلال نفس الفترة من العام 2018.

جاء ذلك ضمن تقرير رسمي، تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، اليوم الخميس، من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، موضحا قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة حيث تشمل الموالح، البطاطس، البصل، العنب، الرمان، الثوم، المانجو، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الخيار، الفلفل، الباذنجان.

وأشار التقرير إلى تفوق الصادرات الزراعية المصرية من الموالح والتي تأتي في المركز الأول، بعدما بلغت حوالي مليونا و772 ألفا و281 طنا، فضلا عن 687 ألفا و842 طنا تم تصديرها من البطاطس لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 606 آلاف و200 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل الرمان المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 120 ألفا و881 طنا، في حين بلغ إجمالي ما تم تصديره من محصول العنب حوالي 113 ألفا و319 طنا، ومن المانجو حوالي 36 ألفا و611 طنا.

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