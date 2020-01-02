وزيرة الصحة توجه بسرعة تجهيز مستشفى البياضية بالأقصر

كتب - أحمد جمعة:

أشادت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بمعدل تنفيذ الأعمال والتجهيزات الجارية بمستشفى النساء والولادة التخصصي بالبياضية بمحافظة الأقصر.

جاء ذلك اليوم، خلال تفقد وزيرة الصحة، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم، لأعمال التجهيزات الجارية بالمستشفى، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت الرسومات الهندسية للمستشفى، وأكدت تطوير المستشفى وفقاً لأعلى معايير الجودة، كما وجهت بتوفير تجهيزات المستشفى الطبية وغير الطبية، وتوريدها بشكل عاجل تزامناً مع الانتهاء من أعمال التجهيزات والإنشاءات.

وأشارت الوزيرة إلى أن المستشفى سيقدم خدمات طبية ذات جودة عالية في تخصصات النساء والولادة، كما وجهت أيضاً بسرعة تسجيل المستشفى بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل فور الانتهاء من الأعمال.

وأشار إلى أن المستشفى يخدم 75 ألف نسمة بتكلفة إنشائية بلغت 209 ملايين جنيه، وأوضح أن المستشفى يتكون من دور أرضي و6 أدوار متكررة، ويشمل 26 سرير غسيل كلوي، و20 عيادة خارجية، و5 معامل للتحاليل، ووحدة عناية مركزة بها 5 أسرة رعاية، و4 غرف عمليات.

كما تفقدت أعمال التطوير بالمبنى القديم للمستشفى والذي سيصبح مركزاً لطب الأسرة، وقسم للغسيل الكلوي، ووجهت بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.

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