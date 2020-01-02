بعد أزمة فيلا "زقزوق".. الأوقاف تُحيل مخالفات تحصيل أموال الوقف للنيابة

كتب - محمود مصطفى:

قرر المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إحالة مخالفات بعض الموظفين السابقين بالهيئة إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع؛ بتهمة استغلال النفوذ، وتمكين الغير من وضع يده على بعض "الفيلات" بدون تعاقد وقرارات تسليم رسمية، أو سداد الدفعات المقدمة.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان اليوم الخميس، إن الهيئة اضطرت إلى إصدار قرارات إزالة التعدي على أملاكها، لعدم ارتباط أي من هؤلاء بأي صفة تعاقدية رسمية مع الهيئة حتى تاريخه، وتقاعسهم عن إتمام عملية التعاقد رغم إنذارهم أكثر من مرة.

كان هيئة الأوقاف أعلنت صدور قرار إزالة لـ 10 فيلات بمدينة الصحفيين بالتجمع الخامس، منها الوحدة الخاصة بالدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق.

بدوره، دافع الدكتور محمود حمدي زقزوق، عن أحقيته في الفيلا الخاصة به بالتجمع الخامس، قائلًا في تصريحات لمصراوي، الخميس، إنه "يمتلك فيلا بمدينة الصحفيين ضمن 17 فيلا بالمنطقة نفسها، وكان سعر المتر مقدرًا بـ120 جنيهًا عند استلامه، إلا أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الحالي، قرر إعادة تسعير المتر ليصل إلى 6 آلاف جنيه، ورفع الثمن الأصلي للفيلا إلى 4 ملايين جنيه".

وأكد المهندس سيد محروس، أن الهيئة ماضية في طريق الإزالة، وتحصيل كامل حقوق الوقف دون تردد أو أي استثناءات.

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