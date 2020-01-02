غطت أخبار الحرب بـ3 بلاد.. من هي المذيعة نجوى قاسم؟

كتب - مصطفى علي:

توفيت الإعلامية اللبنانية البارزة نجوى قاسم، المذيعة بقناة العربية، اليوم الخميس، في منزلها بمدينة دبي، عن عمر ناهز 52 عامًا.

ونعت قناة العربية بموقعها الإلكتروني، المذيعة الراحلة قائلة إنها بدأت "مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 مذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان".

وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن الإعلامية نجوى قاسم:

- وُلدت في 7 يوليو عام 1967 في بلدة جون وتوفيت في 2 يناير 2020 في دبي.

- مذيعة لبنانية عملت مقدمة برامج سياسية في قناة العربية الفضائيّة، إذ قدمت البرنامج اليومي" حدث اليوم" على قناتي العربية و‌العربية الحدث.

- غطت أخبار الحرب في عدد من البلاد: أفغانستان والعراق ولبنان.

- عملت في البداية لمدة 11 عامًا بتليفزيون المستقبل، قبل أن تنتقل إلى قناة العربية مع انطلاقتها عام 2003 مذيعة ومراسلة ميدانية أكثر تخصصًا في الأخبار السياسية.

- حصلت عام 2006 على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت.

- لُقبت في قناة العربية بـ"قطعة الكريستال"، وأطلقت عليها جريدة الرياض السعودية "المراسلة الحربية".

- في 2011، اختارتها مجلة "أريبيان بزنس" بين أقوى مائة سيدة في العالم العربي، كما فازت في 2012 بجائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التليفزيوني.

وأعرب نشاطون بمواقع التواصل الاجتماعي وبينهم سياسيون وصحفيون عن حزنهم لوفاة نجوى قاسم.

وكان آخر تغريدة لنجوى عبر حسابها على "تويتر"، عن العام الجديد، إذ نشرت فيديو لاحتفالات دبي برأس السنة، وكتبت "يا رب عام خير على الجميع.. يا رب يا رب، يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان".

ووصف رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، وفاة نجوى قاسم بـ"الصدمة المحزنة".

وكتب عبر حسابه على تويتر اليوم: "صدمة حقيقية ومحزنة، أن ترحل نجوى قاسم في عز العطاء والشباب. رافقت مشوار تليفزيون المستقبل منذ تأسيسه وسطعت على شاشته نجمة متألقة، قبل أن تنتقل إلى دبي حيث تابعت التفوق والنجاح. خسارة لنا وللإعلام اللبناني العربي. رحم الله نجوى قاسم وأحر التعازي لأسرتها وأسرة العربية - الحدث".​